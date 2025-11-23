Haberler

İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın İki Numarasını Hedef Aldı

Güncelleme:
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut'a yaptığı hava saldırısında Hizbullah'ın ikinci komutanı Haytham Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Bu saldırı, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirildi ve Tabatabai'nin durumu henüz bilinmiyor.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai'yi hedef aldı.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Temmuz ayından bu yana ilk kez Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı ile Tabatabai'nin akıbeti henüz bilinmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Tabatabai'yi hedef aldıklarını doğrulayarak, "Kısa bir süre önce, İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde, örgütün askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten Hizbullah liderini vurdu. Başbakan Netanyahu, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının tavsiyesi üzerine saldırı emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" dedi.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı hakkında İsrail'in ABD'yi bilgilendirmediğini ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
