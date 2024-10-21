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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Ait Finans Kurumlarına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Ait Finans Kurumlarına Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın finansal kaynaklarını hedef alarak Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 'Karz-ı Hasen' kurumu ile ilgili şubeler hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah'a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Beyrut'ta Hizbullah'a ait finansal kurumları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen "Karz-ı Hasen" (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12'ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.

İsrail: "Irak'tan gönderilen İHA düşürüldü"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Irak'tan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Ürdün Vadisi yakınlarında düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamanın, Irak'taki İslami Direniş Örgütü'nün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan bir askeri hedefe İHA gönderildiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Finans İsrail beyrut Dünya

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