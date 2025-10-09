İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. Varılan ateşkesi henüz onaylamayan İsrail, Gazze Şehri'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından enkaz altına çok sayıda kişinin kaldığını ifade etti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Hamas ile varılan ateşkesin kabinedeki oylamada onaylanmasının ardından İsrail tarafından yürürlüğe sokulması bekleniyor. - GAZZE ŞERİDİ