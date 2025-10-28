Haberler

İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatı ile ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne en az 3 hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne en az 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Talimatın ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne en az 3 hava saldırısı düzenledi. Filistin basını, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin yakınını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kontrol ettiği bölgeyi genişletme kararı aldığını, bu kararı ABD ile görüştüğünü ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.