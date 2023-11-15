İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ndeki baskını devam ediyor

İsrail Ordu Radyosu, İsrail askerlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskının sürdüğünü, hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir ize rastlanmadığını duyurdu. Şifa Hastanesi'nde bulunan gazeteci Cihad Abu Shanab, "İsrail güçleri içeride hareket eden herkesi öldürmeye çalışıyor. Hastane içerisinde herhangi bir direnişimiz yok. Bazıları hastanenin içinde bir tünel ağının bulunduğunu söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil" dedi.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın devam ediyor. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığı, hastane içindeki aramaların devam ettiği ifade edildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrail askerlerinin hastanedeki bazı gençleri sorguya çektiğini ve dışarı çıkardığını belirtti.

"Uluslararası toplum nerede?"

Şifa Hastanesi doktorlarından Ahmed El Mohallalati, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Durum giderek daha da kötüleşiyor. İsrail tankları hastanenin içinde ve çevresinde. Dün akşamdan bu yana sürekli silah sesleri duyuluyor, bombardımanlar, saldırılar yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte hastaneye sığınan aileler ve siviller için korkunç anlar. Suyun olmadığı bir hastanede olduğunuzu düşünün, tuvalete giden insanların temel hijyeni zor oluyor" ifadelerini kullandı.

Altı gündür hastaneye yiyecek ve içme suyu gelmediğini belirten Mohallalati, "Hastane içindeki oksijen istasyonu çalışmıyor. Mevcut durum tamamen çökmüş bir sistem, hastalarımıza hiçbir şey sağlayamıyoruz. Gerçekten şoke olduğumuz ve kötü hissettiğimiz şey, tüm dünyanın bu suça tanık olması, olup biteni herkesin izlemesi ve kimsenin yüksek sesle buna izin verilmediğini söylememesi. Uluslararası toplum nerede? Savaş zamanlarında insani ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak amacıyla savaş bölgelerindeki sağlık sistemine yardım ve destek sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası organizasyon nerede? Artık hepimiz binanın içindeyiz. Pencereden dışarıyı bile kontrol edemiyoruz, yiyecek, içecek bir şey bulamıyoruz, hastalarımıza hiçbir şey veremiyoruz, bina aralarında bile hareket edemiyoruz" diye konuştu.

"Hastanede tünel ağı yok"

Şifa Hastanesi'nde bulunan gazeteci Cihad Abu Shanab ise, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri içeride hareket eden herkesi öldürmeye çalışıyor. Kimse bir şey yapmadı. Hastane içerisinde herhangi bir direnişimiz yok. Bazıları hastanenin içinde bir tünel ağının bulunduğunu söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, saldırılardan kaçan binlerce Filistinlinin sığındığı, doktorların mum ışığında çalıştığı ve prematüre bebekleri hayata tutunmaları için folyoya sardığı, koşulların hızla kötüleştiği hastanede Hamas'ın komuta merkezi olduğunu iddia ediyor. Hamas ise söz konusu iddiayı yalanlıyor. - TEL AVİV