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İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi

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İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas'ın da katıldığı cenaze namazından sonra Filistin askerleri tarafından nakil ambulansına yerleştirildi.

İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerleri tarafından 6 Eylül'de öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da dualarla uğurlandı. Nablus kentindeki Rafidia Hastanesi'nde düzenlenen cenaze törenine büyük bir kalabalık katıldı. Eygi'nin Filistin bayrağı ve kefiyeye sarılı naaşı daha sonra sloganlar eşliğinde Filistinliler ve aktivistler tarafından omuzlarda taşınırken, "Onun kanı özgürlüğün önünü açsın, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart açıldı. Eygi'nin naaşı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas'ın da katıldığı cenaze namazından sonra Filistin askerleri tarafından nakil ambulansına yerleştirildi.

"Cenazenin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öcü Keçeli, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gerçek mermiyle vuruldu

Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulmuştu. Rafidia Hastanesi'ne kaldırılan 26 yaşındaki Eygi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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