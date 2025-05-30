İsrail Askerleri Gazze'de Yardım Dağıtım Merkezi'ne Giden Filistinlilere Ateş Açtı: 20 Yaralı

İsrail Askerleri Gazze'de Yardım Dağıtım Merkezi'ne Giden Filistinlilere Ateş Açtı: 20 Yaralı
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İsrail ordusunun Gazze'nin Netzarim bölgesinde yardım dağıtım merkezi yönüne ilerleyen Filistinli sivillere açtığı ateş sonucunda 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin Gazze'nin merkezindeki Netzarim bölgesinde yardım dağıtım merkezine giden Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Filistin topraklarını ikiye bölen Netzarim Koridoru yakınındaki bir yardım dağıtım merkezine gitmeye çalışan yüzlerce Filistinli sivile ateş açtı. Saldırı sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Nuseyrat Mülteci Kampındaki El-Avda Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarından Ahmed Ebu Hüseyin, "Sabah erken saatlerden beri yardım almak için yardım dağıtım merkezlerine gitmeye çalışıyoruz. Biz bölgeye vardığımızda tanklar ilerleyip üzerimize sis bombaları attılar, dronlar da ateş açtı, bu yüzden hiçbir şey alamadan geri döndük" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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