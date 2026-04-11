İsrail, Pakistan'daki ABD-İran müzakereleri sırasında Lübnan'ı vurdu

ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler sırasında İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail, ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın batısındaki Filistin sınırları yakınlarında bulunan Mansuri ve Majdalzoun bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Ayrıca Nakura ve Shamaa bölgelerindeki sivil konutlar da hava saldırıları ve topçu atışlarının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeler, ABD-İran arasında varılan ateşkes ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltacağının iddia edildiği bir dönemde yaşandı. ABD, Lübnan ve İsrail tarafından temsilcilerin, gelecek Salı günü ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek bir toplantıda bir araya gelmesi ve Lübnan-İsrail arasındaki müzakere sürecinin başlaması bekleniyor. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı