Ispartalı Çobanın Kurtlarla Mücadelesi: 6 Hayvanı Telef Oldu

Ispartalı çobanın başı kurtlarla dertte: 1 yılda 6 hayvanı telef oldu

Sürüsüne yapılan saldırılar çobanı canından bezdirdi

Çoban Mustafa Bucaklı: "Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar"

ISPARTA - Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde 10 yıldır çobanlık yapan Mustafa Bucaklı, son 2 yıldır kurtların sürüsüne saldırdığını belirterek yardım istedi. Bucaklı, "Ne dağda ne ovada huzurumuz kalmadı, gözümüzün önünde hayvanlarımızı parçalıyorlar" dedi.

Isparta'nın merkez ilçeye bağlı Çünür Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Bucaklı, kurtların sürüsüne saldırması nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve çobanlık yaptığını ifade eden Bucaklı, artan yem fiyatları nedeniyle hayvan bakımının zaten zorlaştığını, buna ek olarak kurtların son zamanlarda sık sık sürülere saldırdığını söyledi.

"Keçimi otlattığım yerde parçalanmış halde buldum"

Mustafa Bucaklı, son zamanlarda artan kurt saldırılarından dolayı ciddi zararlar gördüğünü belirtti. Bucaklı, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak son 2 yıldır sürüm ciddi tehdit altında. Dağa çıktığımızda kurtlar hayvanlarımıza saldırıyor. Sürünün başından kısa bir süreliğine ayrılsak bile hemen koyun ya da keçilerimize zarar veriyorlar. Bu yıl şimdiye kadar 6 hayvanımı telef ettiler. En son 1 hafta önce, sürüyle aramda yalnızca 5-6 metre mesafe varken bir keçim saldırıya uğradı. O anda arkama dönüp bakmamıştım. Ertesi gün hayvanları tekrar otlatmaya çıkardığımda bir keçimin eksik olduğunu fark ettim. Önceki gün otlattığım yere döndüğümde ise keçimin orada parçalanmış halde olduğunu gördüm" dedi.

"Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar"

Geçtiğimiz yaz da benzer saldırılarla karşılaştığını anlatan Bucaklı, "Keçiler sürüden azıcık ayrılsa hemen saldırıyorlar. Defalarca şikayet ettik ama bir önlem alınmadı. Bu duruma çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Bucaklı, artık yetkililerden somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirerek, "Zararımız büyük. Bu işin çözülmesini istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

(FGY-SM-ÖK-Y)