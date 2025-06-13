Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Suçlular Yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında; Basit Yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Siyasi Parti ve Meslek Kuruluşlarının Hizmetinde Bulunan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi olmak üzere toplam 3 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ISPARTA