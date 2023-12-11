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Isparta'nın Gelendost ilçesinde 4 aranan şahıs yakalandı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yapılan uygulamalar sonucunda 2 bin 816 şahıs sorgulanarak 4 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 582 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 2 bin 816 şahıs sorgulanarak 4 aranan şahıs yakalandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesi Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetler çerçevesinde, 4 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 bin 816 şahıs ve 582 araç sorgulandı. Öte yandan 2 araç trafikten men edilirken, toplamda 348 bin 204 TL cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gelendost Isparta Güvenlik Trafik Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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