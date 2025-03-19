Isparta Merkezli Operasyon: 30 Hasarlı Araçla 14 Milyon Lira Haksız Kazanç Elde Eden 10 Kişi Gözaltında

Deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da bulunduğu 30 hasarlı aracın şasi numaraları ve mekanik aksamlarını değiştirilerek 14 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, change işlemi yapılan 30 araca el konuldu.

Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da arasında bulunduğu 30 hasarlı aracı yasa dışı yöntemlerle değiştirerek satan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

14 milyon liralık haksız kazanç

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde change işlemi yapılan araçlarla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, 30 aracın mekanik aksamlarının değiştirildiği, şasi numaralarının kimyasal sıvılarla değiştirilerek sahte ruhsat belgeleri düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle oto galeri üzerinden araçları üçüncü kişilere satarak 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Isparta merkezli Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte evrak ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

2 tutuklama, 30 araca el konuldu

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı, change işlemi uygulandığı belirlenen 30 araca ise el konuldu. - ISPARTA