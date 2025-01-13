Isparta Jandarması Tarihi Eser Operasyonlarıyla Suçluları Yakaladı

Isparta Jandarması, üç ayda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, son üç ayda gerçekleştirdiği operasyonlarla tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik bir takım çalışmalar başlattı. Bu kapsamda düzenlenen yedi operasyonda 202 adet sikke, 24 adet obje, izinsiz kazılarda kullanılan 2 dedektör ve 16 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. 9 Ocak 2025 tarihinde Keçiborlu ilçesinde düzenlenen bir diğer operasyonda ise Roma dönemine ait 25 tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA