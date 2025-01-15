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Isparta Jandarması, Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 393 Olay Müdahale Etti

Isparta Jandarması, Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 393 Olay Müdahale Etti
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 393 olaya müdahale etti. 60 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilirken, 5 organizatöre adli işlem yapıldı ve 2,4 milyon TL idari ceza kesildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 393 olaya müdahale etti. Yakalanan 60 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilirken, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı ve toplam 2,4 milyon TL idari para cezası kesildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 393 olaya müdahale edilirken, 60 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

2 milyon 400 bin lira cezai işlem

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 2 milyon 400 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı göçmen hareketlerinin engellenmesi ve toplumun güvenliğinin korunması için operasyonlarını artırarak devam ettireceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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