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Isparta JAK timleri güven veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta JAK timleri güven veriyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Davraz kayak merkezindeki hizmetleri ile güven veriyor.

ISPARTA (İHA) - Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Davraz kayak merkezindeki hizmetleri ile güven veriyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde spor etkinlikleri esnasında yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcular ve vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz kayak merkezinde çeşitli sebeplerle yaralanan ve mahsur kalan toplam 196 vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma, Isparta, Kayak, 3. Sayfa, Haberler

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