Isparta haberleri... Isparta'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Isparta haberleri... Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana geldi. Yakaemir köyünde tarımla uğraşan Yaşar Kaymakçı, kullandığı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Akşam saatlerinde Kaymakçı'nın eve gelmemesi üzerine oğlu Ramazan Kaymakçı tarlaya gitti ve babasını traktörün altında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şarkikaraağaç Isparta 3. Sayfa Haberler

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