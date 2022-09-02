Isparta haberleri... Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Isparta yerel 3. sayfa haberine göre Isparta'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Isparta'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Senirkent ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Büyükkabaca beldesi Çukuryeri mevkiinde bir tarlaya yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen adreste bulunan 5 şüpheli şahsa ait tarlada, boyları 1 ila 3 metre arasında 242 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheliler A.G. (57), S.G. (79), A.A. (75), K.G. (81) ve M.G (56) hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Senirkent Jandarma Kenevir Isparta 3. Sayfa Haberler

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