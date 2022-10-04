Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberleri: Gönen'de çeltik balyaları alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Isparta haberleri: Gönen'de çeltik balyaları alev alev yandı

Isparta haberler: Balıkesir'in Gönen Sarıköy Mahallesi'nde bir tarlada istiflenen çeltik balyaları yandı.

Balıkesir'in Gönen Sarıköy Mahallesi'nde bir tarlada istiflenen çeltik balyaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeltik biçiminden sonra balya haline getirilen çeltik otları bir tarlada istiflenmişti nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 bin kadar çeltik balyası alev arak yanmaya başladı. Balıkesir Gönen itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ancak üst üste iftiflenen çeltik balyaları uzun uğraşlar sonrası söndürülebildi. İtfaiye ekipleri saatlerce söndürme çalışmaları yaparak tekrar yangın çıkmasına önlem aldılar. Yangının çıkış sebebi Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye Çeltik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title