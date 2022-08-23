Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberi... Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Isparta haberi... Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Isparta 3. sayfa haberi... Isparta'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Isparta'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21 operasyon gerçekleştirildi, 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46,45 gram uyuşturucu nitelikli madde, 21,38 gram uyarıcı nitelikli madde, 33 adet uyarıcı ve sentetik ecza nitelikli hap, 1,64 gram halisinojen nitelikli madde ile çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title