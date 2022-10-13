Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı 3. Sayfa Haberleri Isparta haberleri: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesinde yüklü odunlar, Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın makam aracının üzerine devrildi. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesinde yüklü odunlar, Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın makam aracının üzerine devrildi. Kazada makam aracı kullanılamaz hale gelirken, aracı kullanan Kaymakam Kantilav'ın koruma polisi yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Ağılköy'de meydana geldi. Sefa O. yönetimindeki 32 E 2057 plakalı odun yüklü tırın Ağılköy virajına geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır, önünde seyir halinde olan Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'a ait 32 AA 108 plakalı makam aracına çarptı. Tırın dorsesinde yüklü odunlar, makam aracının üzerine devrildi. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada, aracı kullanan koruma polisi Adem Kaban yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koruma polisi, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Kaban'ın sağlık durumunun iyi olduğu, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uluborlu Eğirdir Isparta 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.