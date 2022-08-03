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Isparta haberi: Gönen ve Erdek'te ardı ardına deprem

Isparta haberi: Gönen ve Erdek'te ardı ardına deprem

Isparta haberleri: Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde sabaha karşı ardı ardına deprem meydana geldi.

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Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde sabaha karşı ardı ardına deprem meydana geldi.

Gönen Tahtalı köyünde geçtiğimiz günlerde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah 04.48'de Gönen Çifteçeşmeler köyünde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından 04.49'da Erdek körfezinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Her iki depremde de olumsuzluk yaşanmazken, yetkilerden alınan bilgiye göre can veya mal kaybının olmadığı ve ayrıca hiçbir ihbarın kendilerine ulaşmadığı bildirildi.

(Gökhan Dağlı /İHA)

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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