Isparta haberi... Gönen'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
3. Sayfa Haberleri
Edinilen Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Gönen'de polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda, 1 kilo 330 gram Hint keneviri, 866,83 gram esrar maddesi, 45,48 gram metamfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa