Isparta haberi... Gönen'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Edinilen Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Gönen'de polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda, 1 kilo 330 gram Hint keneviri, 866,83 gram esrar maddesi, 45,48 gram metamfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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