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Isparta haber | Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Isparta haber | Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta haberi... Isparta'nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde bir şahsın evinde Hint keneviri ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyon yapılan evde; 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Isparta 3. Sayfa Haberler

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