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Isparta haber: Isparta'da asayiş uygulamasında 2 gözlatı

3. Sayfa Haberleri

Isparta haber: Isparta'da asayiş uygulamasında 2 gözlatı

Isparta haber: Isparta Emniyet ekipleri tarafından tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet ekipleri tarafından tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 165 Şok Uygulamada 9 bin 544 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamalar sonucunda, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca mermisi, 50 adet kurusıkı tabanca mermisi, 7 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Birçok suçlardan aranma kaydı olan 9 firari yakalanarak adli birimlere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 2 Yıl 7 Ay, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari adli birimlerdeki işlemleri tamamlanarak tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilen 8 şahıs hakkında ise "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler

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