Isparta'dan çalınan araç Kütahya'da ele geçirildi

Isparta'dan çalınan araç Kütahya'dan Afyon'a seyir halindeki çekicinin üzerinde ele geçirildi.

Isparta'dan çalınan aracın Kütahya Otogar PTS noktasından Afyon ili istikametine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyon çevre yolu üzerinde çalıntı aracın bulunduğu F. E isimli şahsın sevk ve idaresindeki çekiciyi durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca motor bloğu, şase ve plakanın çalıntı olarak "aranıyor" kaydının olduğu anlaşıldı.

Araç ve çekici sürücüsü gerekli işlemler için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekibe teslim edildi. - KÜTAHYA