Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeydim Mahallesi D330 kara yolu üzerinde bulunan SGK binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt A. yönetimindeki 34 DNU 322 plakalı otomobil, Konya istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken, önünde ilerleyen Gamze O. idaresindeki 32 HA 933 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 32 HA 933 plakalı araç da, önünde seyreden Serkan K.'nın kullandığı 34 FGD 472 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 32 HA 933 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet O. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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