Isparta'da Zincir Marketlerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Isparta'da zincir marketlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentteki 3 zincir marketten bir kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce şüpheli N.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen N.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.