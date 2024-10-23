Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Yurt Odasında Çakmak Gazı Patladı: 1 Öğrenci Ağır Yaralandı

Isparta'da Yurt Odasında Çakmak Gazı Patladı: 1 Öğrenci Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir erkek öğrenci yurdunun bodrum katında, öğrenci Ramazan K.'nin odasında bulunan çakmak gazı kutularının parlaması sonucu patlama meydana geldi. Olayda Ramazan K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patladı. Olayda odada kalan 1 öğrenci ağır yaralandı.

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan K.'nin (25) kalmış olduğu oda içerisinde bulunan çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana geldi. Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Her şey bir anda oldu"

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, "Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Osmangazi, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Aliağa, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef tavuklu büryan tarifi! En güzel tavuklu büryan tarifi! tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan için malzemeler! İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Beyoğlu, Şişli, Sultanbeyli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.