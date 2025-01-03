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Isparta'da Yoğun Trafik Denetimleri: 330 Araca Ceza

Isparta'da Yoğun Trafik Denetimleri: 330 Araca Ceza
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Isparta'da son 24 saatte yapılan trafik denetimlerinde 1,627 araç ve 230 motosiklet kontrol edildi. Kusurlu bulunan 330 araca ceza uygulanırken, 8 araç ve 17 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta'da son 24 saatte yapılan trafik denetimlerinde bin 627 araç ve 230 motosiklet kontrol edildi, 330 araca ceza kesildi. 8 araç ve 17 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 24 saat içinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 627 araç, 138 otobüs ve 230 motosiklet kontrol edildi. Kusurlu bulunan 330 araç ve 62 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan veya çevreye rahatsızlık veren 8 araç ve 17 motosiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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