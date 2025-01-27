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Isparta'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

Isparta'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı
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Isparta'da, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, hızla müdahale ile kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın, dün gece Senitalanı Yaylası Gelendost Yangın Kulesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Aksu Orman İşletme Şefliği ekipleri, çevre sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın ardından yetkililer bölgede inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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