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Isparta'da Yılbaşı Tedbirleri Denetimi: 3 Konaklama Tesisi ve 1 Araç Kiralama Firmasına Para Cezası

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firması para cezası aldı.

Isparta'da ekipler tarafından yılbaşı tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. 3 konaklama tesisine 62 bin 314 TL, 1 araç kiralama firmasına 63 bin 42 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Isparta genelinde konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 86 konaklama tesisi ve 87 araç kiralama firması denetlenirken, 3 konaklama tesisine 62 bin 314 TL ve 1 araç kiralama firmasına 63 bin 42 TL para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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