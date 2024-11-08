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Isparta'da Yavru Kedi Tuvalet Giderinden Kurtarıldı

Isparta'da Yavru Kedi Tuvalet Giderinden Kurtarıldı
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Emre Mahallesi'nde bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ev sahipleri ve ekipler tarafından sevinçle karşılandı.

Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin ve ev sahiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Emre Mahallesi'nde bir evin tuvalet giderinden kedi sesi gelmesi üzerine ev sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, adrese gelerek kurtarma çalışması başlattı. Dar alanda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi. Titiz ve dikkatli bir çalışma sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ev sakinlerinin ve ekiplerin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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