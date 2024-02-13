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Isparta'da yaşlı adam evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşlı bir adam, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı evinin penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü Köyü Aşağı mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Aksu (78) iki katlı evinin üst katındaki penceresinden bir anda dengesini kaybederek düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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