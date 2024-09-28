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Isparta'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

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Isparta'da öğrencilerin kimlik bilgilerini para karşılığında toplayarak yasa dışı bahis sitelerinde kullanan 5 şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Isparta'da öğrencilerin kimlik bilgilerini para karşılığı alarak yasa dışı bahis sitelerinde kullanan 5 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da öğrenim gören öğrencilerden para karşılığı kimlik bilgilerinin toplandığı ve bu kimlik bilgileriyle hesap açılarak yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığını tespit etti. Ekiplerce Isparta, Aydın, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı yapılan operasyonlar çerçevesinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.M.D., T.G., H.Ö., M.D. ve F.S. isimli şahıslar Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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