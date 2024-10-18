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Isparta'da Yasa Dışı Avcılığa 49 Bin Lira Cezayı Kesmeye Devam Ediliyor

Isparta'da Yasa Dışı Avcılığa 49 Bin Lira Cezayı Kesmeye Devam Ediliyor
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Isparta'da yasa dışı avcılık yapan 6 şahsa toplam 49 bin 524 Lira cezai işlem uygulandı. 2024-2025 av sezonu başlangıcı nedeniyle yapılan denetimlerde, 50 şahıs kontrol edildi.

Isparta'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 6 şahsa, toplam 49 bin 524 Lira para cezası uygulandı.

2024-2025 av sezonu başlangıcı itibarıyla Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde 50 şahıs denetlendi. Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 6 şahsa, toplam 35 bin 124 TL idari para cezası kesildi. Yasa dışı avlanan hayvanlar için de tazminat uygulandı. Şahıslara avlamış oldukları 3 kınalı keklik ve 2 yaban tavşanı için 14 bin 400 TL tazminat olmak üzere 49 bin 524 TL para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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