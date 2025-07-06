Isparta'da Yardım Kampanyası Kumbarası Çalındı, Zanlı Serbest Bırakıldı

Isparta'da Yardım Kampanyası Kumbarası Çalındı, Zanlı Serbest Bırakıldı
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Isparta'da, kas erimesi hastası bir çocuk için başlatılan yardım kampanyasına ait kumbaranın çalınmasının ardından gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da hasta bir çocuk için başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraların yer aldığı kumbaranın çalınması sonrası yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Isparta'da kas erimesi (Duchenne Musküler Distrofi-DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için yardım kampanyası başlatıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinik danışma bölümüne yerleştirilen bağış kumbarası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden alınıp bodrum kata indirildi. Zanlı camı kırarak içindeki paraları alırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kumbaranın yerinde olmadığını fark eden hastane yetkilileri, durumu ilk olarak Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e bildirerek, "Siz mi aldınız?" sorusunu yöneltti. Baba Şengün'ün "Hayır" yanıtı üzerine olay polise bildirildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin E.Ç. (20) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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