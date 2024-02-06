Isparta'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi, 44 şahıs yakalandı

Isparta'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek, çeşitli suçlardan aranması bulunan 44 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında bin 237 şok uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 13 bin 372 şahıs sorgulanarak 16 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği, 210 adet tabanca mermisi, 117 adet kurusıkı tabanca mermisi, 57 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tarihi eser kılıç ve 15 adet kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca değişik suçlardan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.T. başta olmak üzere aranması bulunan 44 şahıs yakalanarak adli birimlere sevk edildi. - ISPARTA