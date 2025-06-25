Isparta'da Yapılan Polis Denetimlerinde 151 Kişi Kontrol Edildi

Isparta'da Yapılan Polis Denetimlerinde 151 Kişi Kontrol Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 151 kişiyi ve 21 aracı kontrol etti. Kusurlu sürücülere ceza kesildi.

Isparta'da 1 saatlik polis denetimlerinde 151 kişi ve 21 araç kontrol edildi, kusurlu sürücülere ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 22.00 ile 23.00 saatleri arasında kent genelinde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eski Milli Egemenlik Parkı, Işıkkent Mahallesi Kırkent Parkı, Emre Mahallesi 123. Cadde ve Zafer Mahallesi 209. Cadde olmak üzere 4 farklı noktada yapılan denetimlerde 151 şahıs ile 21 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulanırken, halkın huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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