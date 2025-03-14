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Isparta'da Yapılan Denetimlerde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Isparta'da Yapılan Denetimlerde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Isparta'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da yunus timlerince yapılan denetimlerde 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında yasa dışı madde ele geçirilirken haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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