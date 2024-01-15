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Isparta'da yapılan denetimlerde iş yerlerine ve şahıslara ceza uygulandı

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Isparta'da emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan iş yeri denetimlerinde 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 119 iş yeri denetlenerek, 4 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Ayrıca, 12 Ocak günü Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde; kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa kumar oynamaktan 25 bin 700 TL para cezası uygulandı, 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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