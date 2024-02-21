Isparta'da yapılan çalışmalarda 3 aranan şüpheli yakalandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerince ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 3 aranan şüpheli yakalanarak, 491 bin 610 TL cezai işlem uygulandı.

Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği tarafından ocak ayı içerisinde birçok faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler çerçevesinde; 3 aranan şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 388 şahıs ve 613 araç sorgulanarak, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca toplamda 491 bin 610 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 954 TL idari para cezası, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefetten 11 bin 409 TL idari para cezası ve 1774 sayılı Kanun 17. Madde Ek-1'e muhalefetten 47 bin 303 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA