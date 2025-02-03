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Isparta'da Yangın: Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Isparta'da Yangın: Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
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Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı. Yangın, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Isparta'da çıkan yangında apartman dairesinde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 5 kişi, duman ve alevler nedeniyle balkona sığınarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalan 5 kişiyi balkondan kurtardı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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