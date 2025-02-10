Isparta'da Yangın: İş Yerinde Maddi Hasar Meydana Geldi
Isparta'nın Kepeci Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu ve çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, gece saatlerinde Isparta'nın Kepeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesiyle dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA