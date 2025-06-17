Isparta'da Yangın: Ahır ve Samanlık Alevlere Teslim Oldu

Isparta'da Yangın: Ahır ve Samanlık Alevlere Teslim Oldu
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Isparta'nın Kıyakdede köyünde yaşlı bir adamın bahçesinde ot temizliği yaparken çıkan yangında ahır ve samanlık yandı. Yangında yaralanan olmadı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyünde yaşlı adamın bahçesinde ot temizliği yaparken çıkan yangında ahır ve samanlık alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Yangın, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (88) isimli vatandaş, müstakil evinin önündeki bahçede ot temizliği yaptığı sırada kuru otları ateşe verdi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz şekilde yayılması sonucu yangın, kısa sürede evin yakınında bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını fark eden köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır ve samanlık tamamen yanarken, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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