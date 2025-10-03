Haberler

Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, silah ve şarjör ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, silah ve şarjör ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İlk operasyonda bir ikamet ve araca yönelik yapılan aramalarda; 1,20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 471 adet fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, bir diğer şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise 2 şahıs ve bir ikamette yapılan aramalarda; 6,2 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.