Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Denetimi: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından 23 Ağustos Cumartesi günü il genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu haplar, ruhsatsız silahlar ve kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, 23 Ağustos Cumartesi günü, il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suç unsurlarına el koydu. Denetimlerin ilk adresi 118 Cadde oldu. Burada durdurulan 4 şüpheli şahıstan toplam 6 adet sentetik ecza ve üzerinde ibare bulunmayan 1 kapsül ele geçirildi. Sanayi Mahallesi'nde yapılan kontrollerde ise 1 şahıstan 1 adet havalı tüfek, başka bir şahıstan ise 1 kuru sıkı tabanca ve 1 şarjör bulundu. Davraz Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ise 1 şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 15 adet dolu fişek ele geçirildi. Yunus Timlerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen tüm suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

