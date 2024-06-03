Isparta'da uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama sırasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S., yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA