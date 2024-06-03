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Isparta'da uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı

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Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama sırasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S., yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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