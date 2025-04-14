Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen iki ayrı operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen Sentetik Kannabinoid maddesi toplamda 7 bin 960 kullanımlık çıktı.

Isparta'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce 12 Nisan 2025 günü, Isparta merkezde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliden ve kullanıcı şahıslardan toplam 6 bin 280 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Aynı gün gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, başka bir ilden Isparta'ya uyuşturucu madde naklettiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Bu operasyonda da 1 bin 680 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

2 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Her iki operasyonda toplamda 7 bin 960 kullanımlık Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirilirken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, 13 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - ISPARTA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.