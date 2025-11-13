Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. 11 Kasım Salı günü yürütülen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA