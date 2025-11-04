Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA